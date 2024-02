André tenta esclarecer-se com Bárbara e admite: «Se pudesse seguir o meu sentimento, apostava tudo na Bárbara»

Há 1h e 17min

No Big Brother - Desafio Final, no quarto, numa conversa a sós, a Bárbara mostra-se muito interessada na relação do André e da Érica, no entanto, o rapaz pouco ou nada revela. Entre linhas, o André tenta demonstrar o seu interesse na colega, mas a Bárbara parece não compreender que se refere a si. A concorrente aconselha-o a seguir o seu coração e o André garante que não irá dormir mais com a Érica porque quer mudar de direção…