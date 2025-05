Anel no dedo: O momento viral de Joana Diniz e Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho e Joana Diniz protagonizaram este domingo, dia 18 de maio, um momento que está viral nas redes sociais: um pedido de casamento (a brincar, claro). Tudo aconteceu no batizado do filho de Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story - Desafio Final - a que os dois foram a fazer 'pandam'.