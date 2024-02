Há 2h e 26min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes comentam a «pseudo comédia romântica» entre o Hélder e a Débora dirigida pelo Savate. O André mostra-se confuso com toda a situação e pondera ser jogo, já a Débora revela que independentemente de tudo será muito difícil verem os dois de costas voltadas. No confessionário, a Débora afirma ter a certeza que já conquistou o Hélder.