Ânimos exaltam-se entre Patrícia e Vina durante uma dinâmica! Assista ao intenso bate-boca

Há 1h e 2min

No Big Brother – Desafio Final, Patrícia e a Vina voltam às desavenças do passado e protagonizam uma grande discussão com várias trocas de acusações. A Vina acusa a Patrícia de ter falta de equilíbrio e de oscilar nas suas emoções. A Patrícia riposta e acusa-a de oscilar consoante as conveniências. O Savate intervém saindo em defesa da Vina. Irritada, a Patrícia garante que o Savate pode conquistar o primeiro lugar, mas não será pela sua coerência, já a Vina ficará em terceiro por estar aliada ao concorrente.