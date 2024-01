António Bravo avisa Miguel Vicente: «Se calhar estás a pôr-te num pedestal onde não estás»

Há 1h e 38min

No Big Brother - Desafio Final, no quarto, o Miguel acusa o António de ser incoerente por ter salvo o Savate das nomeações uma vez que quer os fortes fora da casa. O Miguel relembra o momento em que o António lhe atribui duas nomeações, mas o líder garante que o colega se está a colocar num pedestal onde na verdade não está. Já sem o Miguel no quarto, o Carlos comenta que depois da Gala todos conseguiram perceber como está a ser visto o jogo do concorrente no exterior.