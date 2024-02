António Bravo critica Savate por brincadeira impróprias: «Não tenho qualquer tipo de intimidade»

Há 2h e 26min

No Big Brother - Desafio Final, o anfitrião dá início a mais uma dinâmica na sala da casa mais vigiada do país. António começa por dizer que Savate sabe entra com as costas largas "à grande e à francesa". Descredibiliza as palavras de cada um e às tantas mais vale estarem calados do que ir contra o Savate, pois vão-se lixar. Savate responde dizendo que se tentam queimar a imagem dele ali dentro, ele fará o que conseguir para se defender, não fala só por falar. Só tenta queimar os colegas se o tentarem queimar a ele. No entanto, refere que António mesmo com brincadeiras nunca lhe faltou ao respeito. Já António acha que ele ultrapassou um limite no momento em que falou dos tomates (FB D23 ITEM 11). Nunca lhe deu abertura para tal, mas ainda bem que Savate o fez, pois desta maneira, traçou o seu limite e espera que Savate não o volte a fazer. Noélia achou que, nessa situação, António se fez de vítima, pois ele é o primeiro a dizer tanta asneira e depois fica ofendido com uma brincadeira sem maldade nenhuma. Bruno concorda que falou o roto para o nu, visto que António sempre falou em tomates. Bruno diz que António sabe perfeitamente que não passou de uma brincadeira, mas a verdade é que está a puxar este tema para o queimar. António tenta defender-se, mas Savate pergunta se ele também tem confiança com Noélia para brincar com o facto dela estar a passar pomada no seu pé. António explica que da mesma maneira que ele traçou um limite, Noélia também o fez. Savate diz que a diferença entre ele e António é que ele não se faz de vítima e trata-o por "filho". António diz que ele não é seu filho, graças a Deus.