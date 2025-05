António Bravo protagoniza momento hilariante ao partilhar visão de jogo: «O que é que as pessoas querem»

Durante o Extra, conduzido por Marta Cardoso, António Bravo protagonizou um momento hilariante ao partilhar a sua visão de jogo. O comentador gerou fortes gargalhadas em estúdio por não entender o que as pessoas que votam procuram num concorrente. O comentador não deixou de apontar o desalento pela saída de Adrielle Peixoto em detrimento de outros concorrentes que, na sua opinião, não acrescentam nada ao jogo.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22