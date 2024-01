Há 36 min

No Big Brother - Desafio Final, António Bravo critica os colegas por estarem a dormir e não participarem nas dinâmicas. Depois, o concorrente fala em Carlos Sousa e diz que o colega só quer que falem no seu nome para dizer que não faz nada, mas não lhe vai dar esse gosto, só se for «para rir». Diana Lopes atira: «E mesmo para rir já lhe achei mais piada».