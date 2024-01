Há 1h e 37min

No Big Brother - Desafio Final - decorre mais uma gala de domingo com apresentação de Cláudio Ramos. Helena Isabel e Joana Sobral, convidadas da sala de controlo, são desafiadas a enviar três concorrentes para o Alasca. António Bravo, Joana Taful e Patrícia Silva são os eleitos e enfrentam uma prova. No fim, Joana perde e recebe uma nomeação direta.