António «quebra» as regras do líder e Savate decide correr quase todos os colegas com um cartão vermelho!

Há 1h e 48min

No Big Brother – Desafio Final, António confessa ao líder querer muito mudar a sua tarefa e ficar responsável pela cozinha, o Savate mostra abertura e apresenta uma solução aos colegas, no entanto, a Débora não aceita sair da cozinha. O António não desiste e acaba por cortar uma cebola algo que não podia fazer segundo o líder. O Savate decide correr quase todos os colegas com um cartão vermelho por desrespeitarem a regra implementada. A Noélia fica muito irritada com um comentário do António e os dois protagonizam mais uma troca de bocas.