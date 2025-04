Ao ouvir desabafo de Dinis, Cláudio Ramos deixa-lhe conselho valioso. E o motivo é picante

No Big Brother, no final do "Extra" conduzido por Cláudio Ramos, o apresentador ouve um desabafo de Dinis sobre o facto de achar que o tema do sexo é um tabu da sociedade, e deixa-lhe um conselho importante. O apresentador acha que tudo deve ser falado, e que falar de sexo é algo positivo, o facto de não falar é que faz com que as coisas se tornem tabus da sociedade, entre outras noções importantes.

