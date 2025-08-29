VÍDEO SEGUINTE
Ao rubro. Daniela Santos não vê fundamento nas ideias de Adriano Silva Martins sobre Afonso Leitão

No Última Hora do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró e com os comentadores Adriano Silva Martins, Daniela Santos, Kina e Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, o debate aqueceu e chegou ao rubro. Daniela Santos discordou das opiniões de Adriano Silva Martins sobre Afonso Leitão e deixou claro que não vê fundamento nas suas ideias. Entre trocas de argumentos, a questão levantada foi inevitável: “Em silêncio, Afonso é ativo ou não no jogo?”

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05
Viriato Quintela – 761 20 20 13
Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.

Desespero sem fim. Veja aqui as palavras dos comentadores em relação a Miranda

Miranda dorme ao relento e o culpado é Afonso «Sou burra»

«Ela vai ficar desesperada»: Kina não tem duvidas do que pode acontecer se Afonso abandonar o jogo

Desafio secreto do ex-casal deixa Jéssica abatida e levanta suspeitas na casa

Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto enquanto Miranda chora na piscina. Veja o momento

Miranda e Ana transformam castigo do tubarão em encenação. Veja o momento

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Uma bóia de preservativos para flutuar na piscina. Esta é a ideia mais louca de um concorrente de reality show

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

Ex-namorado de volta? Carolina Braga esclarece tudo sobre o fim da relação com Diogo Bordin

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Marie faz relato de terror: "Namorei com um canibal"

Cláudio Ramos pronuncia-se sobre Diogo Bordin e António Leal e Silva: "São o que eles quiserem"

Entrámos na casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa e descobrimos os candeeiros perfeitos por 20 euros

"Mais um sonho realizado": Inês Simões revela conquista emocionante

Ao lado de Francisco Monteiro, Bárbara Parada vive experiência pela "primeira vez": veja a foto!

Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

Fim da prova semanal! O resultado que deixou os concorrentes de boca aberta e até surpreendeu Maria Botelho Moniz

Em lágrimas, Catarina Miranda preocupa Maria Botelho Moniz com revelação: «Já vamos falar as duas»

Maria Botelho Moniz revela segredos da hora de dormir e envolvem o filho

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

