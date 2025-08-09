Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»

Após o fim da gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda conversa com Afonso Leitão sobre os últimos acontecimentos. A concorrente aproveita para provocar o amigo especial, quando o vê a tirar a roupa e insiste que os dois têm de experimentar dar um beijo na boca.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.