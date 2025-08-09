VÍDEO SEGUINTE
Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»

Após o fim da gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda conversa com Afonso Leitão sobre os últimos acontecimentos. A concorrente aproveita para provocar o amigo especial, quando o vê a tirar a roupa e insiste que os dois têm de experimentar dar um beijo na boca.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.

  • Hoje às 08:13
05:47

A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina

14:23
01:01

O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso

14:11
03:52

Viriato chora com tema sensível que o destruiu

12:28
06:11

Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite

11:53
01:24

Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana

11:46
02:05

Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso

11:09
Mais Vistos

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Ontem às 19:11

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

1 jul, 00:44
06:44

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

Hoje às 10:50

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Ontem às 20:04
02:39

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

Hoje às 10:33
Notícias

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 1h e 20min

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Hoje às 10:08

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Hoje às 08:08

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53
EXCLUSIVOS BB

05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Hoje às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Hoje às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
FORA DA CASA

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Hoje às 09:51

Solange Tavares e Nelson Fernandes mais apaixonados do que nunca. A troca de presentes está a emocionar: «Mulher mais sortuda do mundo»

Ontem às 20:04

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Ontem às 20:04

Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

Ontem às 20:03
TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Hoje às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Outros Sites

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 3h e 2min

Surpresa: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos!

Há 3h e 55min

Eduardo Ferreira promete fazer tatuagem especial: "Para ficar no meu coração para sempre"

Hoje às 10:54

Noélia Pereira: do "Big Brother" em Portugal... para a televisão coreana!

Hoje às 10:51

Na praia, Liliana Almeida surge cúmplice de homem especial

Hoje às 10:23
Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

Ontem às 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

Ontem às 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

Ontem às 21:49

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55
Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Ontem às 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

Ontem às 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

Ontem às 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
