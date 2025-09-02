Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

No Big Brother Verão, os concorrentes começam o dia com uma dinâmica marcada por uma dose de verdade sobre eles próprios. No desenvolvimento da atividade, o que aconteceu no desafio dos gelados voltou a ser tema. Os concorrentes tinham de proteger e preservar um gelado, e quem o conseguisse manter intacto o seu, receberia uma recompensa. Depois de guardarem os seus num local seguro e secreto, Catarina Miranda e Afonso Leitão juntaram-se para estratégia infalível: tentar chegar ao gelados dos restantes colegas. No entanto, a situação deu para o torto e chegou a haver confrontos físicos para proteger os gelados. Agora, Viriato e Afonso voltaram a discutir por causa do que aconteceu. A situação escalou e Bruna acabou também por se exaltar com Afonso.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de expulsão. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

