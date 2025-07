Aos gritos, Catarina Miranda ataca: «O que te salva é o teu nome. Se fosses outro, já estavas na rua»

Depois do Especial do Big Brother Verão, Catarina Miranda e Bruno de Carvalho continuaram a discutir e a concorrente atacou o ex-presidente do Sporting forte e feio.

«És uma amostra de homem deplorável, a única coisa que te salva é seres o Bruno de Carvalho, se fosses outro já estavas na rua. Já levaste dois avisos, ao próximo vais para a rua, não há-de demorar muito tempo», atirou.

Recorde-se que, esta semana, há cinco nomeados no Big Brother Verão. Vote para salvar:

Afonso Leitão: 761 20 20 01

Catarina Miranda: 761 20 20 05

Kina: 761 20 20 08

Daniela Santos: 761 20 20 16

João Oliveira: 761 20 20 19

