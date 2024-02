Há 36 min

No Big Brother – Desafio Final, assim que a Gala termina, as nomeações são o tema principal da Casa. A Érica mostra-se desiludida com o Savate e provoca o líder dizendo que hoje irá salvar os seus protegidos. Já na cozinha, a Débora confronta o André e questiona quem é que o rapaz nomeou. A Ana e a Débora provocam-se mutuamente.