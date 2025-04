Após acordarem juntos, Solange Tavares deita-se em cima de Dinis Almeida para o provocar

No Big Brother, após acordarem juntos, Solange Tavares e Dinis Almeida continuaram a demonstrar uma interação curiosa dentro da casa. Solange, com o seu jeito provocador, decidiu deitar-se em cima de Dinis logo após o despertar. A atitude, claramente feita para provocar, não passou despercebida aos restantes concorrentes, que observaram a cena com atenção. A aproximação entre os dois continua a gerar especulação sobre a dinâmica entre eles na casa.

