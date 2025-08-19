Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?

No Big Brother Verão, Afonso Leitão é chamado ao confessionário e é desafiado pelo anfitrião a ceder uma ou mais moedas a algum concorrente e este faz uma escolha surpreendente. Ao fazer isto, Afonso interfere diretamente com o destino de outro concorrente, que pode levar até a um passaporte para a Final. Afonso escolhe Kina, que se dirige depois à sala dos códigos. Aqui, Kina escolhe um código e tenta abrir o cofre a ver se conquistou um passaporte para a Final. Será que conseguiu? Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!