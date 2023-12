Há 3h e 10min

No Big Brother, Francisco Monteiro apelou ao público para votarem no Francisco Vale. Após este apelo, Márcia Soares provocou o concorrente atirando: «Foi presunçoso?». Os dois acabaram por entrara em provocações. Recorde-se que Francisco Vale tinha chamado a Márcia e a André de presunçosos por acreditarem que vão chegar à final. Francisco Monteiro também defendeu o colega no seu ponto de vista.