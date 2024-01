Após «bebé Miguel» desarrumar a sala, Jandira Dias ignora Miguel Vicente. Assista ao momento

Há 3h e 3min

No Big Brother - Desafio Final, a vida na casa continua e agora encontramos Miguel já levantado. O concorrente pergunta se a Jandira está boa, mas a concorrente ignora. Miguel, fora de personagem, diz que a Jandira já não lhe fala e é “a primeira”. Na esfera, Diana pergunta se o bebé ja sossegou e António diz que ele está a arrumar. Diana atira que convém haver um meio termo. Acha a cena de fazer de bebé “fixe”, mas virar de pantanas não é bom. Noélia atira que isto é “super incoerente” porque um bebé não tem esta força toda. Diana comenta que ele já tirou a fralda e deixou de ser bebé. António comenta “está feito o conteúdo para o dia”. Pouco depois, na cozinha, Diana pergunta se Miguel já fala e Miguel diz que sempre falou. Diana pergunta se ele vai arrumar a sala e o concorrente responde que não, pois não está na sala. A Diana diz que foi ele a fazer isto e Miguel rejeita… Diana diz que o concorrente deveria arrumar e, diz, o que é demais é exagero. Miguel pergunta porque é que Jandira não fala para ele… confessando que não entende o motivo. Bárbara passa e fala a Miguel e Diana diz que ninguém está chateado… A concorrente critica o que se passa e Jandira chega à cozinha. Miguel tenta falar para ela mas Jandira volta a ignorar e canta. Diana pergunta à concorrente se fala com ela e Jandira diz que sim, pois está a ouvi-la. Diana pergunta se Miguel sabe a diferença, atirando: “tu já escorregaste, eu levantei-me”. A Márcia chega à sala e questiona o que é que se passou. Diana explica que tiveram um bebé na casa durante 10 minutos… mas ele já acalmou, atirando que foi uma crise existencial. Na esfera, Francisco Monteiro questiona o que é que vão fazer em relação à situação da sala e Savate atira que não vão fazer nada, Miguel destruiu a sala e agora terá de ser ele a pedir desculpa ao BB, a eles e arrumar as coisas, realçando que só lhe fica mal se não fizer isso. Na sala, Miguel arruma a sala. De volta à esfera, Monteiro pergunta a Carlos o que diria se não for missão e Carlos diz que é show off e Monteiro diz que Miguel não está bem e precisa de ajuda. Carlos diz que Miguel joga com as cartas que tem e relembra o que fez ontem por saber que estava em direto. Diz que é ser inteligente. (PINTAR COM ITEM 13 DIÁRIO 12). Para Monteiro isso não é ser inteligente, mas é sim humilhante. Na cozinha, António diz a Miguel que a verdade é que no fim do dia todos falam dele e Miguel diz que esse é o seu objetivo ser o protagonista. Para António, saia ou fique, o nome do Miguel foi o que mais se ouviu falar na Casa.