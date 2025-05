Após beijos na boca, Nuno Brito e Lisa voltam à conversa difícil: «Quero saber o que te deixou incomodado»

No Big Brother, Nuno Brito e Lisa passam uma noite tensa com uma conversa difícil. Ambos se mostram incomodados um com o outro. Minutos após um beijo na boca, Lisa insiste com o amigo especial: «Quero saber o que te deixou incomodado».

Veja o vídeo.

A casa mais vigiada do País tem sido palco de emoções fortes, conflitos, discussões, estratégias, amores e desamores... O programa continua a surpreender e a mudar a cada minuto!

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08