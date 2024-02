Há 1h e 46min

No Big Brother – Desafio Final, Vina Ribeiro teve o poder de troca nas nomeações. A líder decidiu trocar Joana Taful por Carlos Sousa no leque dos nomeados. Noélia Pereira mostrou-se desiludida com a decisão da colega e desabou em lágrimas no confessionário admitindo que sentiu que levou uma «facada nas costas» por Vina Ribeiro.