Após 'descartar' Diogo Bordin, Carolina Braga cobra o modelo?: «Se continuares a evitar-me...»

No Big Brother, após a sessão de cinema de sábado à noite, Carolina Braga e Diogo Bordin estão deitados na mesma cama, e conversam sobre a sua 'situação'. Carolina parece incomodada por Diogo estar mais distante, mesmo após da concorrente ter supostamente magoado os sentimentos do modelo brasileiro. Entre várias coisas, Diogo diz "estou só a fazer o que me pediste", e Carolina reage. A concorrente ainda vai mais longe e diz "eu não te pedi para fingires que não existo". Carolina queixa-se que Diogo está distante, mas Diogo parece apenas querer proteger-se.

Como será o desfecho desta história? Acompanhe tudo ao minuto na casa mais vigiada do país.

Recorde o que aconteceu:

Esta sexta-feira a casa foi palco de uma conversa difícil, mas necessária entre Carolina Braga e Diogo Bordin. Carolina decidiu terminar toda a história com Diogo e ele ficou destroçado.

Num momento de grande honestidade, a concorrente assumiu que, apesar de ter tentado “desligar-se e viver as coisas”, não conseguiu estar verdadeiramente presente. “Estou contigo a pensar noutra pessoa”, confessou.

A revelação caiu como uma bomba sobre Diogo, que, apesar de tentar manter a postura, não conseguiu esconder o impacto. “Estou cansado de ficar confuso”, desabafou. “Cheguei ao meu limite. A única forma de fazer é cortar" com a proximidade, disse.

Apesar da dureza do momento, os dois mantiveram sempre um tom de respeito e carinho mútuo. No final da conversa, veio o gesto que emocionou todos: um abraço sentido e silencioso, marcado por muitas lágrimas.

Foi um momento de televisão genuinamente humano — de entrega, despedida e vulnerabilidade — que deixou a casa mais silenciosa do que nunca e foi, até agora, um dos momentos mais marcantes desta edição do Big Brother 2025.