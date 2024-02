Após desistência do Big Brother, Miguel Vicente revela: «Não tomo qualquer tipo de medicação»

Hoje às 18:00

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do facto de ter sofrido um esgotamento após o Big Brother 2022, e de ter recorrido à terapia. O ex-concorrente fala-nos também do facto de ter voltado às consultas, após a sua desistência no passado dia 6 de fevereiro. «Tenho dormido bem, não tomo qualquer tipo de medicação», revela.