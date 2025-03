Após discussão acesa, Érica Reis desaba em lágrimas: «Estou bué cansada…»

No Extra do Big Brother, Érica Reis desaba em lágrimas após uma discussão acesa. A concorrente desabafa com Tomé Cunha e Ana Neto e explica a sua reação intempestiva, dizendo que se sente muito cansada e não contendo a emoção nas palavras. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.