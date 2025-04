Após elegerem os 'mentirosos' da casa, Lisa e Gonçalo lançam teorias para o ar: «Será que se isola para terem pena?»

No Big Brother, no "Última Hora" conduzido por Alice Alves, assistimos a imagens do almoço de Lisa e Gonçalo. Por terem sido os mais perentórios na eleição do concorrente mais mentiroso da casa, a Lisa e o Gonçalo conquistaram um almoço especial. A Lisa revela que escolheu a Carina, por considerar que o abraço da concorrente depois da sua “Curva da Vida” não foi sincero. Ambos concordam que há concorrentes carismáticos e com potencial para serem vencedores. A Lisa menciona a Mariana que, apesar de ter 18 anos, tem destaque. No entanto, o Gonçalo questiona se será o tipo de concorrente que o público quer ver. Sobre o leque de nomeados, a Lisa acredita que a expulsão está entre a Sara e a Mariana, e o Gonçalo crê que seja a última. A Lisa refere que há concorrentes que se colocam à parte propositadamente para se vitimizarem. No confessionário, atira os nomes da Carina e da Mariana que fazem por passar a imagem de excluídas quando isso não acontece de verdade. De volta à conversa, o Gonçalo constata que a Lisa é maquiavélica.

Carolina desafia os colegas a dizerem-lhe defeitos e qualidades que, na visão de cada um, ela tem.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

Veja aqui o que está a acontecer na casa