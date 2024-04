Após intensa discussão, Leokádia desaba: «Nunca desisti, mas pela primeira vez parece o melhor a fazer»

No Big Brother,Leokádia está no quarto e começa a fazer as malas e diz que vai pedir para sair. Sérgio e Gabriel tentam falar com ela, mas Leo diz que já não dá e está farta, pedindo um táxi. Os colegas tentam acalmá-la e Leo queixa-se, a chorar, que não pode fazer nada. diz que não é fazer-se de vítima, mas cansa estar desde ontem a ouvir dizer que tudo é sua culpa. Diz que foi ali por causa de um sonho e pelo filho e agora vai facilitar a vida deles, diz que desde ontem a criticam e não há nada bonito. Miranda diz que ela está a ser injusta e Leo diz que a casa é deles e ponto final! Entretanto, Alex aparece no quarto e nada diz. Miranda diz que ela não sabe brincar e questiona para onde é que ela vai, até porque vai ao confessionário e vai voltar e desfaz a mala! Leo diz que quando decide uma coisa faz! O Big intervém e pede ao Sérgio para levar Leo ao confessionário. Já sem Leo no quarto, Alex diz que não disse nada que não fosse verdade e se teve dois dias sem lhe dizer nada foi exatamente por isto. Depois de Leokadia desabafar no confessionário, Alex fala com ela. Diz que não tem nada contra a concorrente, simplesmente mostrou factos do que acha. Acrescenta que há pessoas a quem não diz nada, mas que essas são pessoas a quem não se quer chegar. Pede-lhe que em vez de achar que a está a atacar quando fala, é porque mais pessoas à volta pensam o mesmo. Explica que os verdadeiros amigos são aqueles que dizem o que não queremos ouvir e quando ele fala com ela, pede para ela ver isso como um fator de mudança. O Alex continua explicando que quer que a concorrente esteja feliz e alegre e que toda a gente quer ver a Leo que dança samba lá fora. Acaba por se levantar e dão um abraço sentido.