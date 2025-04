Após momento em privado com Nuno Brito, Carina faz desabafo no confessionário e deixa intenção no ar

No «Big Brother 2025», durante a emissão do «Última Hora» conduzido por Alice Alves, assistimos a imagens inéditas de Nuno e Carina. O Nuno tem a iniciativa de conversar com a Carina a sós. Frisa que não gostou de ver o ataque em grupo contra a concorrente e diz não acreditar que tenha sido ela a culpada pela expulsão do Leonardo. O líder justifica ainda a sua nomeação, referindo que mal vê a Carina na casa. A concorrente confessa que não lhe guarda rancor e, no confessionário, revela querer conhecer melhor o Nuno.

VEJA TAMBÉM: Segredo revelado! Nuno Brito já conhecia esta concorrente do Big Brother: «Somos vizinhos»