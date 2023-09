Após operação, Marco Costa faz viagem de férias com a família

7 ago, 16:02

Marco Costa já está de férias com a família. O ex-concorrente do Big Brother e da Casa dos segredos viajou a lado da companheira, Carolina Pinto, da filha, Maria Emília, e do enteado, Vicente. Nas redes sociais, mostrou Carolina a divertir-se na piscina com o filho, ao mesmo tempo que fez uma declaração de amor à família. «Tudo o que precisas para seres feliz: uma família».

Recorde-se que há duas semanas Marco Costa sofreu um acidente de trabalho e fez uma lesão grave: uma rotura total do bícep direito. O Ex-concorrente do Big Brother Famosos e da Casa dos Segredos foi submetido a uma intervenção cirúrgica.