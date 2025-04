Após ouvir desabafos de Luís Gonçalves, Igor Rodriguez vai de imediato contar tudo a Nuno Brito

No Big Brother, no quarto, o Igor chama a atenção do Luís por enumerar tudo o que o Nuno faz de errado, sem nunca referir o que faz de bem. O Luís atira que não é verdade, no entanto, não vai deixar de dar a sua opinião. A Adrielle constata que houve um grupo que caiu em cima do Luís quando o ex-militar entrou. O Igor defende que isso aconteceu porque o Luís entrou com um alvo definido e o mais velho defende que apenas expôs a sua opinião. Pouco depois, o Igor conta ao Nuno a conversa que teve com o Luís e o líder comenta que quer saber qual é a história do ex-militar, para perceber qual é a bagagem de que tanto fala…

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 10 de abril.

Veja também: Primeiro avião do Big Brother 2025 leva a casa à loucura! Saiba para quem foi e veja as reações