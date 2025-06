Após salvação, Lisa Schincariol recebe abraços de todos os colegas... menos um

No Big Brother, após o Especial, os concorrentes parabenizam a Lisa com um abraço, à exceção do Nuno que o faz à distância. No jardim, a Lisa mostra-se chocada com a decisão do público e, tanto a Carina como o Luís se mostram felizes pela amiga. O ex-militar recorda que, por decisão do líder vai dormir ao relento, no entanto, não vai dar parte fraca. A Carolina desabafa com o Manuel Cavaco e o Nuno, sugerindo que o líder se vá preparando para a sua expulsão. Contudo, confessa ao Big Brother que o facto de o Luís não ter sido o primeiro salvo a faz ter esperança. Já o Nuno, admite que apesar de discutir com a Lisa, não queria que ela fosse expulsa, acrescentando que é uma motivação para continuar no programa.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto