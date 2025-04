No Especial do Big Brother, Cláudio Ramos conversa com Luís Gonçalves e Carolina Braga que se desentenderam durante o intervalo.

Após o Especial, Carolina Braga isola-se a chorar na casa de banho e acaba por ser consolada por Solange Tavares e Manuel Cavaco.

