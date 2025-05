«Aquele momento em que paralisa, se sente sujo...»: Em lágrimas, Diogo Bordin recorda assédio

No Big Brother, Diogo Bordin apresentou a sua emocionante Curva da Vida e não conteve as lágrimas. O modelo brasileiro, de 37 anos, confidenciou que teve uma infância tranquila, mas as coisas acabaram por descambar quando embarcou numa viagem por causa do Taekwondo - arte marcial que praticava, na altura.

Os guias daquela viagem - que deviam proteger as crianças - tiveram atitudes que deixaram Diogo traumatizado. «Colocaram-nos pasta de dentes pelo corpo inteiro, prenderam-nos com fita... fizeram-nos andar pelo corredor até chegarmos ao quarto onde estava a mãe de um dos colegas», contou.

Mais tarde, Diogo Bordin decidiu seguir a carreira de modelo e, em 2010, foi chamado para ir para Milão. Foi aí também que conheceu o seu primeiro amor e voltou para o Brasil com a sua então namorada.

O trabalho como modelo começou a correr mal quando o seu booker (agente), que tinha interesse em Diogo, começou a não lhe dar trabalho como forma de retaliação. «Fui assediado. Aqueles poucos segundos que você paralisa e demora para reagir, parece uma eternidade. São coisas que não quer contar para ninguém. Se sente mal, se sente sujo... você guarda para ti...», contou, entre lágrimas.

No final de 2017, Diogo Bordin começa a sentir-se triste com o trabalho enquanto modelo e foi então que rumou a Barcelona para trabalhar com um amigo. Anos mais tarde, decide voltar a São Paulo para estar com as sobrinhas. É então que recebe um convite para trabalhar numa agência de viagens. Conhece a sua segunda namorada, o namoro durou quatro meses, mas foi muito intensa e criou-lhe muitas inseguranças: «Eu tinha muitas crises, só me apetecia chorar»

Em 2025, decide deixar o Brasil e foi então que entrou no Big Brother. O jovem confidenciou que Carolina Braga «foi uma surpresa inesperada». «Com a Carol, tenho a certeza que aqui foi só o começo e vai continuar lá fora», garantiu.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!