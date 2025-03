Armazém em momento de reflexão! Diogo Bordin surpreende com desabafo: «Sentia que tinha muita intimidade»

O armazém do Big Brother 2025 tornou-se o cenário de uma conversa profunda, com Diogo Bordin no centro das atenções. O concorrente, conhecido pelo seu jeito reservado, surpreendeu ao abrir o coração e partilhar emoções que ninguém esperava. Diogo revelou que sente muita proximidade com o Leonardo e que demora algum tempo para se abrir e para falar com os outros!

