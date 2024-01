Arroz-doce da Avó de Joana Sobral conquista Cristina Ferreira e Cláudio Ramos!

Hoje às 10:19

No «Dois às 10», recebemos Joana Sobral, a 4º classificada do «Big Brother». A concorrente fala sobre o regresso à realidade depois de 4 meses fechada na casa mais vigiada do país, enquanto prepara o famoso arroz-doce, com a avó Teresa Rodrigues.

RECEITA: Arroz Doce

INGREDIENTES:

1 caneca de arroz

1 caneca de açúcar

1,5l de leite gordo

2 paus de canela

Um bocadinho de sal

Metade de uma casca de laranja ou limão

PREPARAÇÃO:

Coloca-se um pouco de água a ferver, junta-se a casca de laranja/limão, os paus de canela e uma pitada de sal.

Junta-se o arroz e após evaporar a água, junta-se o leite.

Após mexer um bocado, junta-se a caneca de açúcar.

Mexer o arroz durante uma hora, até estar cozido.

