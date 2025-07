No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira desentendems-se e tudo porque a concorrente assume-se desconfortável com o facto de o 'ex' estar a «jogar» com ela. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país!