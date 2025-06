Arrufos de namorados não têm fim? Carolina Braga e Diogo Bordin põem os pontos nos i's

No Big Brother, enquanto cumprem a tarefa semanal, Carolina Braga está vestida de noiva e Diogo Bordin brinca dizendo que preferia o seu look anterior. Carolina amua e os dois acabam por se desentender. O tema parece ser sensível para a concorrente e Diogo acaba por pedir desculpa, dizendo que já tinha ficado claro que ambos querem constituir família... mas Carolina mostra-se mesmo desiludida.

No Especial desta quarta-feira (18), os dois foram chamados ao confessionário e revelaram em que ponto ficou o 'arrufo'. Cláudio Ramos provocou Diogo e perguntou ao modelo porque é que não gostou de ver a namorada vestida de noiva: «Foi irónico. Para mim é óbvio, se não visse futuro nisto não começava a namorar».

Carolina Braga explicou que estava profundamente incomodada porque o namorado alimentou demais a brincadeira. No entanto, os dois já resolveram a situação.

Estes são os concorrentes nomeados desta semana. VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!