As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis

No Big Brother Verão, a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a ser marcada por momentos no mínimo, hilariantes. Miranda tenta 'seduzir' Afonso ao imaginar se ambos estivessem numa novela. Enquanto Miranda faz 'trinta por uma linha' com o concorrente, as expressões de Afonso são impagáveis.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

