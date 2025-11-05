As imagens arrepiam: Ex-concorrentes filmam a tempestade assustadora desta madrugada

A madrugada desta quarta-feira, 5 de novembro, ficou marcada por uma intensa tempestade, com trovoada e chuva intensa. Nas redes sociais, multiplicaram-se vídeos do cenário assustador e houve alguns ex-concorrentes de reality shows da TVI que também divulgaram imagens.

No Instagram, Ossman Idrisse (Big Brother 2023), Daniela Santo (Secret Story 8) e Inês Morais (Big Brother 2024) partilharam imagens surpreendente. As duas ex-concorrentes até assumiram que estavam «com medo» do temporal que assolou o litoral.