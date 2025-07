As imagens chocantes que Francisco Monteiro partilhou e a frase que intriga: Veja a nova partilha

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, partilhou nas redes sociais o resultado de um jogo de padel particularmente exigente. Numa story publicada no Instagram, o ex-concorrente mostrou fotografias dos pés com várias bolhas, fruto do esforço físico durante a partida.

«Daquelas vitórias com sabor especial», escreveu Francisco, destacando a superação pessoal apesar do desconforto visível. Atualmente namorado de Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, o jovem continua a conquistar seguidores com a sua autenticidade e espírito competitivo.

