As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

Afonso Leitão e Jéssica Vieira receberam um desafio insólito que deu que falar! 

Ontem, dia 27 de agosto, terminou uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolvia Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar«Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas?» O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big. O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

No Especial de hoje, dia 28, do Big Brother Verão, o anfitrião revelou se os dois concorrentes foram bem sucedidos no desafio secreto. O resultado foi positivo e como prémio, receberam um jantar de sushi, secreto, para dois. Contudo, Afonso não deixa de levar as mãos à cabeça, por causa de Miranda.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

