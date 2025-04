As imagens exclusivas e 'calientes' da proximidade entre Dinis e Solange: «Ter uma virgem é o sonho de qualquer homem...»

No «Big Brother 2025», no segmento do «Última Hora» conduzido por Alice Alves, assistimos a algumas imagens exclusivas. Durante a manhã, enquanto os concorrentes apanham sol, o Dinis e a Solange trocam várias provocações. A certa altura, a Solange senta-se ao colo do Dinis e o concorrente faz-lhe várias carícias nas costas. No confessionário, a Solange afirma que o Dinis não faz o seu género e é quase impossível passar-se algo entre os dois. Já o Dinis, confessa que não passa de química, no entanto, admite que no exterior algo podia acontecer, mas na casa é só amizade.

