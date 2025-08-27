As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa

No Big Brother Verão, a tarde foi marcada por uma forte discussão entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira. Viriato Quintela viu-se obrigado a interromper para acabar com o conflito, ao mesmo tempo que acusa Afonso Leitão de ser um mau líder, por não acabar com a situação que o envolvia.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17