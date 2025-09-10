As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto

Durante o Especial do Big Brother Verão, já fora do direto, Jéssica Vieira e Catarina Miranda protagonizaram mais um confronto verbal. O motivo da discórdia? Os adjetivos utilizados nos insultos trocados entre ambas ao longo do programa.

Jéssica Vieira acusou Catarina Miranda de mentir e garantiu nunca a ter chamado de vulgar, esclarecendo que o que disse foi apenas: “Contigo é via verde”. Em resposta, Catarina Miranda lembrou que Jéssica Vieira a chamou de “burra dez vezes”.

O clima voltou a aquecer, com acusações mútuas e total ausência de entendimento entre as duas concorrentes.