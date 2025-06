As imagens que não viu! Nos bastidores do Especial, Lisa e Manuel Rodrigues 'pegam-se'

Durante o Especial e também no intervalo, Lisa Schincariol perdeu as estribeiras com Manuel Rodrigues, depois de este a acusar de ser imparcial e não apontar críticas a Luís Gonçalves.

A concorrente exaltou-se depois de o colega ter dito que estava a brincar. «Vai brincar com eles, porque é que não vais atirar coisas à cara, 'a brincar', com eles?», atirou, referindo-se a Carolina Braga, Manuel Cavaco e Diogo Bordin.

Manuel Rodrigues continuou a atacar Lisa e Carina, acusando-as de serem parciais quando o assunto é Luís Gonçalves. O ex-fuzileiro junta-se à discussão e acusa o nortenho de ser «mentiroso». «Tu pendes para os dois lados e quando vais para o lado da Carol, tens medo», prosseguiu. «Porque se fores contra ela, ela nomeia-te. Acabaste de dizer isso. Tens medo de ir contra a Carolina para ela não te nomear. Tens medo de ser nomeado», atirou Luís.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

