As lavadeiras, António Bravo e Ana Barbosa comentam o jogo de todos os concorrentes! Veja o momento divertido

Há 2h e 14min

No Big Brother – Desafio Final, no jardim, nem a chuva inibe as lavadeiras António e Ana Barbosa de comentarem o jogo de todos. De língua afiada, os dois falam sobretudo «daquela pessoa cujo nome não se pode prenunciar”» referindo-se ao dinossauro dos realities, no entanto, para a lavadeira António esses animais são seres reduzidos a pó e ossadas. O concorrente também partilha que todos os colegas que têm desistido foi por se sentirem ameaçados por si, António Bravo, o “leão” dos realities.