As maiores conquistas dos concorrentes. Tomé Cunha revelou: «Tive de passar por muitos obstáculos»

Esta tarde está a ser nostálgica no Big Brother. O Big Brother desafiou os concorrentes a falar sobre a adolescência de cada um: quem os apoiou, as maiores dificuldades, desafios e descobertas. Os concorrentes contaram emocionados as suas histórias de infãncia e momentos dos seus crescimentos.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

