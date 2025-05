As palavras que fizeram tremer a casa! Érica Reis fala após intensa discussão

Durante a manhã, vários concorrentes entraram em confronto, culminando numa acesa troca de palavras. Adrielle Peixoto, Érica Reis e Luís Gonçalves estiveram no epicentro destes desacatos marcados pela gritaria.

Esta manhã, enquanto conversavam na sala, Érica Reis apontou o dedo a Solange Tavares acusando-a de dormir durante o dia, o que é expressamente proibido na casa do Big Brother. Incrédula, Solange afirma que Érica se está a revelar, aproveitando a deixa para 'picar' a colega. Solange Tavares apontou para o grupo de Érica Reis, fazendo sinal de que estão a sair um a um o que fala por si. Érica Reis não gostou das acusações e disparou duras críticas à colega, salientando que a mesma nunca procurou uma relação entre as duas.

Hoje, dia 4 de maio, é noite de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, dado que se celebra o dia da mãe. Os concorrentes vão ser surpreendidos, numa noite em que várias decisões vão ser tomadas, alterando o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

A gala do Big Brother vai 'abanar' com a casa, uma vez que os concorrentes vão ser postos frente a frente com as imagens polémicas da semana. Os confrontos têm imperado na casa e hoje não será exceção, contudo, uma surpresa vai amolecer os corações dos concorrentes.

Esta semana, Diogo Bordin foi o líder da casa e temos cinco nomeados: Micael Miquelino, Sara Silva, Igor Rodriguez, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves. Um deles abandona a casa mais vigiada do País já esta noite.

Veja também:

A 'ferver': Manhã de discussão na casa leva Érica Reis às lágrimas «Ela é uma estúpida» - Big Brother - TVI