As primeiras palavras de Diogo e Carolina ao acordar, depois da conversa decisiva. Veja o vídeo

No Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin trocam as primeiras palavras do dia ao acordar, depois de uma conversa muito dura que tiveram no dia anterior.

Em causa está uma conversa muito tensa entre Diogo Bordin e Carolina Braga, onde Carolina decide terminar tudo o que existe entre os dois concorrentes.

Os concorrentes têm uma conversa sincera e emocionada, onde Carolina assume que tentou desligar-se e viver o momento, mas está com Diogo «a pensar noutra pessoa».

Diogo mostra-se destroçado e a conter a emoção diz que está «cansado de ficar confuso» e que chegou «ao seu limite» e que por isso «a única forma de fazer é cortar» dez vez com a proximidade dos dois.

Recorde-se que Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

