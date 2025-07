As provocações de Catarina Miranda sobre a vida de Luíza Abreu que fez os concorrentes abandonarem a sala

Com todos reunidos na sala, Kina comenta que, quando Catarina Miranda for expulsa, não se irá rir, mas sim aplaudir. Critica ainda Catarina por indicar constantemente a porta de saída. Afonso Leitão dá-lhe razão, o que leva Luíza Abreu a intervir e a acusar o paraquedista de ser o “advogado de defesa” de Miranda. A concorrente abandona a sala e Catarina questiona se Kina sabe o motivo da presença de Luíza no programa. Exaltada, Kina afirma que não consegue ver uma mulher “rebentar” com outra e admite sentir-se envergonhada, enquanto mulher, com o comportamento de Catarina.

No quarto, Jéssica condena Catarina por usar a história de Luíza como arma de ataque. Já Kina considera que Catarina tem uma “língua porca” e avisa que a guerra entre as duas começou.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

